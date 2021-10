Cody Gakpo alweer terug in de groepstraining bij PSV

Waarom PS­V-supporter Jeroen groot fan is van Florian Jozefzoon en hem opzoekt in de Engelse en Franse tweede divisie

13 oktober Florian Jozefzoon heeft een verdienstelijke tijd bij PSV gehad, maar het is niet zo dat de buitenspeler als meest populaire of succesvolste speler in de geschiedenisboeken van de Eindhovense club staat. Tóch is er een PSV-fan die Jozefzoon nog altijd op de voet volgt. ,,Ik ben door zijn tijd bij PSV echt fan van hem geworden.”