Cody Gakpo blinkt uit, maar baalt: ‘Als je als team niet wint, kun je nooit tevreden zijn’

Bondscoach Frank de Boer zag zondag op de tribune bij PSV-sc Heerenveen opnieuw dat Cody Gakpo de gevaarlijkste PSV'er van dit moment is. De 21-jarige Eindhovenaar was na afloop van een 2-2 gelijkspel helemaal niet tevreden. ,,Ik ben teleurgesteld omdat we vandaag goede zaken konden doen en drie punten voorsprong op onze concurrent hadden kunnen houden.”

,,We zijn niet goed begonnen aan de wedstrijd”, vervolgde Gakpo. ,,We leverden aan de bal en tegen de bal te weinig energie. Wij waren zelf niet scherp genoeg en lieten het gebeuren.”

Moeizame wedstrijd

Gakpo wist niet van tevoren dat Oranje-keuzeheer De Boer er zat. Die kan moeilijk om hem heen onderhand. ,,Wat hij gezien heeft? Een moeizame wedstrijd van ons.” Was hij over zijn individuele prestatie wel tevreden? Gakpo: ,,Nee, want we hebben niet gewonnen. Wij maakten na rust eerst de gelijkmaker met een goede goal. Daarna scoor ik en lijkt het goed te gaan. Vanaf de aftrap scoren zij meteen weer. Dat moeten we onszelf verwijten, omdat we niet goed staan en het zo makkelijk gaat.”

Niet blij

Of trainer Roger Schmidt boos was in de rust? ,,Nou ja, hij was niet blij. Hij heeft aangegeven wat er mis ging en ons wakker gemaakt. Daarnaast wisselde de trainer drie keer om er meer energie en strijd in te brengen. Na rust was het wel beter, maar niet genoeg.”

Het was wel de bedoeling om de tegenstander direct bij de strot te pakken, maar ook Gakpo zag dat dat niet lukte. ,,In mijn ogen lag dat aan de energie die we in de wedstrijd steken. Ik denk niet dat het aan de trainingen ligt.”

Volledig scherm Cody Gakpo baalde na de 2-2 tegen sc Heerenveen. © Pro Shots / Thomas Bakker