Cody Gakpo kan basisdebuut bij Jong PSV maken tegen De Graafschap

Talenten ook bij PSV vaak geboren in eerste halfjaar: 'Kwaliteit moet leidend zijn'

9:53 Spelers die in de jeugdopleiding van een club in het betaald voetbal zitten, zijn veel vaker geboren in de eerste dan de tweede helft van een jaar. Dit zogenaamde geboortemaand-effect is in het voetbal (en soms ook andere sporten) wijdverbreid en nu met concrete cijfers over ruim twee decennia inzichtelijk gemaakt voor PSV.