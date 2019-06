Cody Gakpo leeft de droom van bijna elke Eindhovense jongen

Duizenden jochies zitten in Eindhoven elke dag in de schoolbanken en dromen weg terwijl de meester of juf vertelt over geschiedenis, biologie of aardrijkskunde. Als ze later groot zijn, willen ze allemaal in het rood-wit van PSV spelen en bijvoorbeeld Luuk de Jong of Hirving Lozano in een vol Philips Stadion nadoen.