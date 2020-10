Cody Gakpo moet door bovenbeenblessure trip met Jong Oranje laten schieten

Karim Rekik wordt bij Sevilla ploegge­noot van Luuk de Jong

4 oktober Voormalig PSV'er Karim Rekik vertrekt van Hertha BSC naar het Spaanse Sevilla FC, waar hij ploeggenoot wordt van Luuk de Jong. Hij is zondag in Zuid-Spanje medisch goedgekeurd door de doktoren van Sevilla en tekent tot medio 2025. Sevilla betaalt ongeveer vier miljoen euro voor Rekik, die maandag de laatste details hoopt af te ronden. Hij had in Berlijn een aflopend contract.