Cody Gakpo na remise tegen Haugesund: ‘Niet ons mooiste spel, maar we zijn door en daar gaat het om’

VIDEOVloeiend ging het allemaal niet voor PSV tegen het Noorse FK Haugesund. Maar door de 0-1 in Noorwegen en de remise in Eindhoven (0-0) is PSV wel door naar de play-offs. ,,Het was niet ons mooiste spel, maar we zijn door en daar gaat het om”, zei Cody Gakpo, die tot de basiself behoorde.

In de slotfase werd het nog even spannend voor Gakpo en zijn ploeggenoten, toen Leite de paal raakte. Of hij niet schrok? ,,Je denkt wel ooh... Maar hij ging er niet in. We hadden zelf ook de kansen beter uit moeten spelen, we hebben genoeg mogelijkheden gecreëerd om de wedstrijd naar ons toe te trekken. Dat lieten we alleen na.”

Malen-rol

De Eindhovense buitenspeler startte in de basis tegen FK Haugesund, hij verving Hirving Lozano die op de tribune zat en in de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag geblesseerd uitviel. ,,Ik wist dat er een kans was dat ik zou gaan spelen, daar moet je je dan op voorbereiden”, zei Gakpo. Hij had dit seizoen een beetje de rol van Donyell Malen, als eerste invaller voor de aanval. ,,Ik denk dat in die rol zit. Ik moet kijken wat er nog allemaal gaat gebeuren. Ik wil natuurlijk zo veel mogelijk spelen, daar moet ik hard voor blijven werken”, vervolgde hij.

Op een bepaald moment stonden er zeven spelers op het veld die in de afgelopen jaren meermaals voor Jong PSV in de eerste divisie speelden. Gakpo was er daar een van en roemde de jeugdopleiding van PSV. ,,Het is mooi dat we er met die leeftijd al kunnen staan en dat we het aankunnen. Al is er nog genoeg ruimte voor verbetering.”