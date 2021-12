Cody Gakpo over de eerste seizoenshelft van PSV: ‘Als team gegroeid, maar topwedstrijden zijn een dingetje’

Niemand die er eind oktober maar een stuiver voor gaf dat PSV als koploper de winterstop in zou gaan. Dat het nu alsnog is gelukt, komt volgens Cody Gakpo ook omdat wedstrijden die voorheen stroef verliepen nu wél over de streep worden getrokken. ,,We zijn als team in het geheel gegroeid.”

Gakpo hield er - ook na de 5-0 tegen Ajax - altijd vertrouwen in dat PSV weer boven zou komen drijven. Hij heeft over de overtuiging, de wijze waarop er iedere keer weer getraind wordt en de bereidheid om voor elkaar door het vuur te gaan. Daarom gaat PSV nu ook als koploper de winterstop in én heeft Gakpo vertrouwen dat er niet - net als vorig jaar - een vrije val volgt in januari. ,,Vorig seizoen hadden we meteen een supermaand (met duels tegen Ajax en Feyenoord, red.). Omdat we in die topwedstrijden niet thuisgaven, vielen we toen meteen terug”, zei Gakpo na de gewonnen wedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

Nu voelt hij dat het anders zal zijn. Hij kijkt ook niet naar Ajax of Feyenoord. Als hem wordt gevraagd wat PSV nu voor heeft op die ploegen reageert hij ad rem: ,,Een punt.” In de perszaal wordt gelachen, Gakpo kijkt vooral naar zijn eigen ploeg. ,,Ajax, Feyenoord en wij zijn alledrie goed. Het kan daarom nog een hele leuke titelrace worden.”

Gakpo wijst erop dat PSV de laatste weken minder weggeeft, dat is een essentieel onderdeel om de koppositie in de tweede seizoenshelft ook te verzilveren. ,,Ik denk dat dat een belangrijk onderdeel is van onze progressie. We scoren ook vaak, maar hebben nog niemand in de dubbele cijfers. Ik mag toch hopen dat dat na de break lukt.”

Al met al is hij tevreden over het PSV van de eerste seizoenshelft. Alhoewel: hij is kritisch op het feit dat PSV het gros van de topwedstrijden (Feyenoord-thuis, Ajax-uit, AS Monaco-thuis en Real Sociedad-uit) verloor. ,,Dat is natuurlijk een dingetje. Voor die wedstrijden leef je, die wil je écht winnen. Dat moet maar eens gaan gebeuren.”