Cody Gakpo schroeft zijn eigen prijs nóg verder op, tot boven de 50 miljoen euro: PSV kijkt met genoegen naar het WK

Voormalig PS­V-doel­man Jeroen Zoet bewijst zijn waarde in de Serie A

Keeper Jeroen Zoet heeft in Italië in positieve zin van zich doen spreken. De 31-jarige goalie van Spezia was als invaller belangrijk voor zijn ploeg, die afstand heeft genomen van de degradatiezone in de Serie A. Zoet moest vlak voor rust in het duel met Verona plots aan de bak, omdat zijn collega Bartlomiej Dragowski geblesseerd uitviel.

13 november