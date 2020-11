Cody Gakpo vindt dat de PSV'ers elkaar goede ballen moeten gunnen: ‘We praten over situaties die beter kunnen’

Hij stipte ook verbeterpunten aan. ,,We spelen al een tijdje samen”, vindt hij. ,,Het is belangrijk dat we elkaar goed aanvullen en dat we elkaar ook goede ballen gunnen om te kunnen scoren.” Volgens hem praten de PSV'ers daarover onderling met elkaar en is het onderwerp goed bespreekbaar. ,,We praten over alle situaties die beter kunnen. Daar hoort dit ook bij”, zei hij desgevraagd.



Gakpo denkt dat de speelwijze van PSV voor de Eindhovenaren een hele wedstrijd vol te houden moet zijn. ,,Ik denk dat we daarvoor fit genoeg zijn en we hebben een goede bank waar ook spelers op zitten die in te brengen zijn.” De aanvaller maakte een handsbal waaruit de 1-1 van FC Twente kwam. Een wel erg ongelukkig moment, waaraan hij ogenschijnlijk helemaal niks kon doen. ,,Ik had geen intentie om met mijn hand naar de bal te gaan om iets te doen. Ik draai me om en de bal komt daar en dan is het een penalty. Misschien had ik mijn handen achter mijn rug kunnen houden, maar de speler van FC Twente schiet vanaf een paar meter.”