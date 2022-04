Cody Gakpo was twaalf bij de vorige bekerwinst van PSV en hoopt nu zelf toe te slaan: ‘We moeten meteen door’

Bekerfinales

De PSV-aanvaller heeft zelf geen belangrijke herinneringen aan eedere bekerfinales. ,,Ik weet dat we in totaliteit negen keer hebben gewonnen en dee laatste keer was in 2012. Wat ik daarna gedaan heb? Ik heb gekeken en ben daarna denk ik gewoon buiten gaan spelen”, zei hij.

Wat het zegt dat PSV al tien jaar geen KNVB-beker won? Blijkbaar is het lastig om het toernooi te winnen. ,,Het is goed dat we in de finale staan. In het verleden is het weleens mis gegaan tegen kleinere clubs, maar de trainer heeft ons scherp gehouden voor deze wedstrijden. Zodoende staan we nu in de finale. Nu moeten we eens zien te winnen, ook om de trainer en onszelf een mooie prijs te bezorgen. We hebben twee jaar goed met elkaar kunnen werken.”