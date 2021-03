Cody Gakpo wil op het EK weer gewoon lekker knallen: ‘Ik was best bezorgd dat het seizoen voorbij was’

Cody Gakpo zat de afgelopen maanden best in de rats over zijn blessure. Even leek het seizoen misschien wel voorbij, maar alles kwam toch nog snel goed. ,,Het is eervol om met Jong Oranje naar het EK te mogen.”

Met schitterende statistieken sprintte Cody Gakpo dit seizoen richting de top van het Nederlands clubvoetbal. Hij brak vorig jaar al door als basisspeler van PSV, iets waar de 21-jarige aanvaller bijna zijn hele leven van droomde en voor heeft gewerkt.

Enkelblessure

In de eerste seizoenshelft van dit voetbaljaar groeide Gakpo zelfs uit tot een van de meest waardevolle PSV’ers, maar ineens versperde een telkens weer opspelende enkelblessure de route naar boven.

De scherpschutter zat eventjes flink in de rats. ,,Ik was op een gegeven moment best bezorgd dat het hele seizoen voorbij was. Het was afwachten of het allemaal wel goed zou komen. Gelukkig is een operatie niet nodig geweest en kon ik de problemen met rust laten genezen. Nu ben ik weer echt helemaal fit en wil ik weer lekker knallen”, zo vertelde hij gisteren in Zeist.

Grote Oranje

Daar is Gakpo samen met 22 andere nationale toptalenten op doorreis en deze week start voor hen met Jong Oranje het EK voor beloften, het voorportaal voor het grote Oranje. Gakpo zat daar eerder dit seizoen niet ver meer vanaf, zo leek het.

Volledig scherm Een enkelblessure verstoorde het seizoen van Gakpo en PSV. © ANP

,,Heel eervol om naar dit EK te mogen”, zegt de jonge Eindhovenaar. ,,Het is een mooie kans om jezelf op een internationaal podium te laten zien en ik denk dat we een groep hebben die voor het allerhoogste kan gaan. Ik ben er al een tijdje bij en ken de meeste spelers en hun kwaliteiten goed. De komende weken kijk ik uit naar wedstrijdminuten om het team te helpen en zelf weer op een hoger niveau te komen. Het zou top zijn als we ons kunnen plaatsen voor de eindfase, later dit jaar.”

PSV

Terwijl hij twee maanden aan de kant zat, kende PSV een moeilijke fase. Zelf verloor Gakpo eergisteren pas voor het eerst in een wedstrijd waarin hij dit seizoen meedeed.

,,Het is niet fijn om zo weg te gaan. Tegen AZ hebben we genoeg kansen gehad om te scoren en zij maakten een paar mogelijkheden wel goed af”, zei hij over het topduel in de eredivisie. ,,We hebben eerder dit seizoen met PSV een lastige periode gehad in de tijd dat veel spelers corona hadden. Daarna zijn er blessures geweest die flinke impact hadden. Ontzettend zonde is het allemaal, want ik denk dat we tot mooie dingen in staat waren geweest.”

Thuispubliek

Hij wil het niet als excuses gebruiken, zegt Gakpo erbij. In wedstrijden was een aantal details vaak bepalend en ook het ontbreken van het thuispubliek heeft volgens Gakpo zeker een rol gespeeld. ,,Dat weet ik wel zeker, maar ook dat is geen excuus”, zegt hij.

,,Laten we op de eerste plaats heel blij zijn dat we kunnen voetballen. Ik vind het ontzettend naar voor mensen met andere beroepen, die stil moeten zitten en niet kunnen werken of mogen doen wat ze graag willen. Voor hun is de situatie vele malen erger.”

Volledig scherm Cody Gakpo was tijdens de duels met Feyenoord en AZ weer terug bij PSV. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Teze en Ihattaren

Het hele seizoen kijkt hij er al naar het moment waarop de toeschouwers weer mogen komen. ,,Natuurlijk voel je dat mensen nu ook meeleven, maar het is zoveel fijner dat ze echt in de buurt zijn.” Ook met Jong Oranje speelt hij weer voor lege tribunes. Samen met zijn PSV-makker Jordan Teze, met wie Gakpo al sinds zijn zevende samen speelt bij PSV.

Mohamed Ihattaren ontbreekt in de selectie. ,,Dat vind ik jammer, maar het is een beslissing van de trainer. Voor Mo is het nu lastig, maar hem kennende komt hij er wel uit. Iedereen in het team probeert hem te helpen en hij luistert naar ons. Sommige dingen zal hij zelf moeten doen, maar we steunen hem altijd. Zonde dat hij hier niet is. Niet alleen omdat het een goede speler is, maar ik mag hem graag.”

Contract

Zelf heeft Gakpo zijn contract allang verlengd, tot 2025. ,,Dat heeft ook wel eventjes geduurd. Iets langer dan de meeste mensen misschien denken”, vertelt hij. Waarom lekt dat in zijn geval nooit uit en lijkt er altijd rust rond hem? ,,De gesprekken hierover blijven gewoon binnen de club en als iedereen het ermee eens is, melden we het gewoon. Zo doen we dat.”

Volledig scherm Cody Gakpo is terug bij PSV en Jong Oranje. © ANP