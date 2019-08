Competitieschema PSV bij Europees succes opnieuw op de schop

Toni Lato komt eraan bij PSV: ‘Het goede gevoel is er weer’

12 augustus De start van Toni Lato bij PSV was ongelukkig. De linksback stond een paar dagen na zijn vakantie al in de basis bij een vriendschappelijk duel van PSV met VfL Wolfsburg en kon daarin niet imponeren. Maandagavond maakte de Spanjaard een prima indruk bij Jong PSV-FC Den Bosch. ,,Het goede gevoel is er weer”, zei hij na afloop van het duel, dat in 2-2 eindigde.