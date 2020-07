Corona-armbandje voor voetbalstadions en festivals is een topvondst, zegt Philips-coryfee

Gaat het speciale ‘Brainport-armbandje’ een grote rol spelen in het maatschappelijk verkeer in corona-tijd? Onder anderen voormalig Philips-topman Arthur van der Poel (72) gelooft heilig in het idee, de techniek en de toepasbaarheid van het ingenieuze kleinood bij evenementen. Hij is op de achtergrond een belangrijke adviseur adviseur van de groep bedrijven (waaronder het Eindhovense Ideas to the Market) die afgelopen week een Europese aanbesteding won en binnenkort samen met PSV de armband testen. ,,Het bandje kan dit virus niet stoppen, maar wel een pandemie vrijwel zeker voorkomen”, zegt Van der Poel, die volledig overtuigd is van de toepassing en het idee ook in het buitenland eenvoudig uitvoerbaar acht.