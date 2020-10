Corona heeft PSV in z'n greep, nieuwe testen voor uitwedstrijd tegen Cyprioten

Schmidt is tevreden na PEC-uit, maar vindt wel dat PSV meer energie had kunnen besparen

18 oktober In hoofdzaak was Roger Schmidt zondagavond na de winst van PSV op PEC Zwolle tevreden. De 0-3 na de interlandbreak en vooral de eerste helft konden hem zeker bekoren. ,,Na rust hebben we wel nagelaten om de counters goed uit te spelen. Als we de 0-4 hadden gemaakt, was het helemaal klaar geweest en hadden we ons nog meer energie kunnen besparen.”