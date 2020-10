Coronavirus slaat keihard toe bij PSV: Gakpo, Delanghe, Rosario en stafleden positief getest

Brede selectie PSV moet zich meteen uitbetalen in Zwolle

18 oktober Het zijn niet de minste namen die PSV-trainer Roger Schmidt zondagmiddag in Zwolle mist. Door het coronaspook verdwenen Eran Zahavi en Jordan Teze zaterdag ineens uit de wedstrijdselectie. Met de ploeg die de coach tot zijn beschikking heeft, is desondanks een team samen te stellen dat moet kunnen afrekenen met PEC. Daarmee zou PSV zich in ieder geval handhaven als mede-koploper in de eredivisie.