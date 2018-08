Creativiteit gezocht: PSV heeft nog een beetje extra nodig

PSV loot voor laatste Champions Lea­gue-hor­de, nog 7 mogelijke tegenstan­ders

5 augustus De naam van PSV gaat maandagmiddag bij de UEFA in de lotingbak voor de vierde en laatste voorronde van de Champions League voor dit seizoen. In deze zogeheten play off kan PSV nog stuiten op zeven tegenstanders. PSV loot vanaf 12.00 uur mee.