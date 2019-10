Cyril Ngonge koos bewust voor Jong PSV in Nederland: ‘Hier krijg je als belofte pas weerstand’

Op het moment dat Jong PSV zich als mogelijkheid voor hem aandiende, was hij meteen enthousiast. ,,Ik heb nu gemerkt hoeveel weerstand je hier in Nederland als belofte krijgt”, zei hij vrijdagavond na de 3-1 zege van de Eindhovense beloften op FC Volendam. ,,Daar word je uiteindelijk alleen maar beter van.” De afgelopen weken merkte hij hoe groot het verschil tussen een beloftencompetitie en de Nederlandse Keuken Kampioen Divisie is. Jong PSV ging een paar keer flink het schip in en revancheerde zich vrijdagavond met een goed optreden in vooral de tweede helft tegen FC Volendam. De zege werd mede gedragen door Ngonge, die twee keer scoorde (waarvan eenmaal vanaf de stip). ,,Voor mij is het heel mooi dat ik hier nu veel wedstrijden kan spelen en leren. Natuurlijk hoop ik op meer, maar ik focus me voorlopig gewoon op spelen in dit team en probeer de ploeg waar ik kan te helpen.”



Bij het eerste elftal is er nogal wat concurrentie voor de aanval, maar Ngonge kijkt daar niet naar en is als gezegd bezig met het moment van nu. PSV heeft bij zijn huurovereenkomst een koopoptie bedongen en kan hem dus overnemen, maar hij wil zijn voeten laten spreken. Vrijdagavond was dat zeker het geval en onderscheidde hij zich op een positieve manier bij Jong PSV. Niet alleen door de goals, maar ook door een paar aardige individuele acties. De andere goal werd gemaakt door Yorbe Vertessen, de spits die na lang blessureleed op de weg terug is.