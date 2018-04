Daniel Schwaab: de sobere surprise van PSV

Romero richt zich bij PSV al op volgend seizoen

27 april De Argentijn Maximiliano Romero (19) komt dit seizoen niet meer in actie in officiële wedstrijden van PSV. Deze week trainde de nieuwe aanvaller nog steeds niet mee met de A-selectie en het wordt voor de club te kort dag om hem de komende twee officiële ontmoetingen nog in te zetten. Hij richt zich dan ook op de start van de voorbereiding van het komende seizoen.