Daniel Schwaab is bij PSV vanzelf bijzonder geworden

Fans van PSV en NAC zorgen voor waardig eerbetoon aan overleden PSV-supporter

0:56 Een bijzonder moment, zaterdagavond in het Philips Stadion. De fans van PSV en NAC klapten in de 28e minuut van PSV-NAC voor de recent overleden PSV-supporter Peter Otten uit Beek en Donk. Het initiatief ontstond op de Oost-tribune van PSV en ook in het uitvak werd geklapt.