Dante Rigo is bij Sparta man geworden: ‘Ik heb er vertrouwen in dat ik bij PSV een rol ga spelen’

,,Niet alleen als voetballer heb ik er veel geleerd door ervaring op het hoogste niveau op te doen. De stap naar Rotterdam heeft me ook als mens verder geholpen”, zegt hij tijdens het trainingskamp van PSV in het Duitse Marienfeld. ,,Je komt bij Sparta meerdere jongens tegen die via de straat zijn opgegroeid en zo hun weg vonden. Dat is in de opleiding bij PSV veel minder gebruikelijk. De cultuur in Rotterdam en zeker op Spangen is wat rauwer en harder dan in Eindhoven, maar ik heb er toch mijn weg gevonden. Een jaar elders spelen, heeft van mij meer een man gemaakt. Ik kijk heel tevreden terug op het seizoen bij Sparta en ben blij dat alle ervaring in de tas zit.”