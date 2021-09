Dante Sealy schiet meteen met scherp bij Jong PSV: ‘Voor mijn komst ook met Richard Ledezma gesproken’

De assist was mooier dan de goal zelf, al moet de bal er natuurlijk altijd even in. Na een wonderschoon lobje luisterde Dante Sealy vrijdag zijn eerste optreden in de basis van Jong PSV op met een goal. Met een 3-1 zege stapte hij samen met zijn ploeggenoten blij van het veld.

Richard Ledezma

Zelf was de PSV-nieuweling tevreden over het resultaat. ,,Voor mij was het even wennen, zeker omdat er voor rust amper bruikbare ballen waren om te bespelen.” Jong PSV was zoekende, oogde niet agressief in de duels en moest een 0-1 achterstand accepteren. Van Nistelrooy zette een aantal dingen om. Sealy: “Ik denk dat we meer van ons af hebben gebeten en lieten zien wat we echt kunnen. Het bevalt mij in de eerste weken goed, nadat ik hier al meerdere keren op stage ben geweest. De laatste keer heb ik ook met Richard Ledezma gesproken, die heel positief was over zijn verblijf in Eindhoven.”