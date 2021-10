Dante Sealy straalt bij Jong PSV en verteert de stap van Dallas naar Eindhoven goed

Dante Sealy miste vrijdag na afloop van het duel met Almere City FC de begroetingsboks van de verslaggever die hem wilde interviewen. Kort daarvoor was hij op het veld in het Yanmar Stadion een stuk scherper en dat was voor Jong PSV uiteraard van veel groter belang. Met een loepzuivere hattrick had de Amerikaan uit Dallas een fors aandeel in een knappe 3-5 zege.

Drie punten voor Jong PSV en de beloning zat veilig onder zijn arm. ,,De wedstrijdbal gaat mee naar huis en mag ook mee op bed, als ik tenminste kan slapen. Het is mijn eerste hattrick als profspeler en de vorige kan ik me niet eens meer goed herinneren. Het moet in mijn opleiding ooit zijn gebeurd”, glunderde Sealy, die een prima indruk achterliet en met het hoofd en de voeten scoorde. ,,Dit is een heerlijk gevoel zeg. Ik probeer elke dag hier bij PSV als een kans te zien en hard te werken om verder te komen.”

Dallas

De stap van stad van de vroegere soapserie naar Nederland heeft Sealy makkelijk verteerd. John Lion bezong de plek in Texas in de jaren tachtig met een lied waarin de meest wonderlijke dingen gebeurden en Eindhoven is dan een stuk overzichtelijker. ,,Voor mij is het een groot voordeel dat ik bij PSV voor mijn transfer al een aantal stages had afgewerkt. Ik kende de spelers al en voelde me thuis hier. Als je helemaal nieuw bij een club binnenkomt, is toch alles anders.”

Sealy is in augustus voor twee jaar gehuurd door PSV, dat een optie tot koop bedong bij FC Dallas. De Amerikaan hoopt op een kans bij het eerste elftal, al was het maar een keer om te trainen. Momenteel zijn er wat aanvallers uitgeschakeld, dus niks lijkt uitgesloten. Ook zijn collega Johan Bakayoko maakt regelmatig een goede indruk en daarnaast was vrijdagavond Maxi Romero meer dan tachtig minuten van de partij in Almere. Hij zal zondag zeker aansluiten bij de PSV-ploeg die naar Amsterdam afreist.

Volledig scherm Dante Sealy na zijn huurtransfer naar PSV, eerder dit seizoen. © PSV