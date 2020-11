Darije Kalezic zag hoe talenten bij PSV in de eerste divisie mannen werden: “Waren alleen jeugdvoetbal gewend”

Darije Kalezic was in 2013 de eerste trainer die Jong PSV in het betaald voetbal onder zijn hoede kreeg. De huidige coach van MVV staat vandaag voor het eerst sinds zijn vertrek bij PSV (in 2015) tegenover de talentenbrigade, die inmiddels is uitgegroeid tot een volwaardig profteam. Kalezic moest zeven jaar geleden de omslag maken van een wat vrijblijvende cultuur naar een dwingendere prestatie-omgeving. Er waren geen beloftenpotjes meer op maandagavond, maar er moest wekelijks of soms om de drie dagen een honderd procent gemotiveerd elftal staan. Een formatie die tot het gaatje moest gaan om in de Keuken Kampioen Divisie de punten te pakken.