Davy Pröpper verheugt zich op zijn terugkeer bij PSV: “Ik voel me goed en ben er klaar voor”

,,Ik keek er naar uit om terug te gaan naar Nederland”, zei Pröpper in gesprek met het clubkanaal PSV-tv. ,,Ik heb mooie jaren gehad bij Brighton. Door alle maatregelen was het afgelopen jaar wat moeilijker. Dat de mogelijkheid er was om terug te keren bij PSV, is super voor mij. De eerste drie jaar zijn supergoed gegaan en we hebben veel mooie wedstrijden gespeeld. Ik heb het zeker naar mijn zin gehad in Brighton.”