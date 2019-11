De avond dat Romário en Ellerman met PSV Steaua Boekarest vernederden

30 JAAR GELEDENPSV - Steaua Boekarest. Een wedstrijd die in het collectieve geheugen van de PSV-supporters staat gegrift. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat de Eindhovenaren in eigen huis de Roemenen (in de tweede helft) van de mat speelden en met 5-1 wonnen. Hoofdrollen die avond voor Juul Ellerman en Romário.

Nadat in de eerste ronde van de Europacup 1 PSV het Zwitserse FC Luzern eenvoudig heeft verslagen, wordt de dan regerend landskampioen gekoppeld aan Steaua Boekarest. PSV speelt op 18 oktober eerst uit. De verwachtingen zijn hoog, maar aan de hand van de dan 24-jarige Gheorghe Hagi wint Steaua met 1-0. In de Nederlandse media wordt van een blamage gesproken.

Twee weken later, op woensdagavond 1 november 1989, zijn 28.000 toeschouwers in het Philips Stadion getuige van een van de bijzonderste wedstrijden in de historie van PSV. Trainer Guus Hiddink voert ten op zichte van het heenduel twee wijzigingen door. Edward Linskens speelt voor Addick Koot en Jozef Chovanec komt in de ploeg voor Wim Kieft. PSV mist die avond ook de al langer afwezig Gerald Vanenburg. En het meespelen van topscorer Romário was in het weekend ervoor ook nog twijfelachtig.

Romário te laat

PSV speelt op zondag 29 oktober uit bij RKC zonder de Braziliaan, hij zou maagproblemen hebben. Later wordt duidelijk dat Romário door Hiddink is gestraft. Hij werd weggestuurd nadat hij te laat was voor de wedstrijdbespreking. Tegen Steaua haalt Romário drie dagen later zijn gram. De supporters in Eindhoven zijn hoopvol voor een goed resultaat, maar na een kwartier krijgen de Roemenen het Philips Stadion stil. Op aangeven van Hagi maakt Marius Lacatus de 0-1. Een drama lijkt zich te voltrekken, PSV moet nu namelijk zeker drie keer scoren.

Volledig scherm Romário zet aan voor de 5-1. © ANP

Binnen enkele minuten geeft uitgerekend de schichtige en meestal op de achtergrond vertoevende Juul Ellerman PSV nieuwe hoop. PSV krijgt een vrije trap op zo'n 25 meter van het doel en Ellerman jaagt de bal snoeihard in het doel. Het is de opmaat naar een historische tweede helft. Binnen vijf minuten scoort PSV twee keer na rust. Op aangeven van Lerby kopt Romário de 2-1 binnen en niet veel later is de Braziliaan veel sneller dan de Roemeense verdedigers en tikt een diepe bal net voor de uitkomende doelman Silviu Lung in het doel: 3-1.

Legendarische solo

Berry van Aerle geeft na ruim een uur de assist op de schitterende stift van Ellerman (4-1), waarna het Philips Stadion ontploft. PSV speelt Steaua Boekarest zoek, maar nog altijd is het niet genoeg. Flemming Povlsen raakt de lat en dan moet het hoogtepunt van de avond nog komen. Vijf minuten voor het einde van de wedstrijd zet Romário aan voor zijn legendarische solo. Op de rand van de middencirkel krijgt de Braziliaan de bal. Hij stuurt drie tegenstanders het bos in en geeft als laatste ook doelman Lung het nakijken. ‘Wordt dit zijn derde? Wordt dit zijn derde? Dit is zijn derde. Wat een wereldgoal', is de reactie van commentator Evert ten Napel. ‘Wat wordt Steaua hier vernederd'. Romário krijgt een publiekswissel. Hij kust de grond, slaat een kruisje en onder een staande ovatie maakt hij plaats voor Hans Gilhaus

Quote Wordt dit zijn derde? Wordt dit zijn derde? Dit is zijn derde Evert ten Napel

Na de galavoorstelling wordt PSV in Europa direct weer gezien als een kanshebber voor de winst van de Europacup 1 dat seizoen. Maar in de volgende ronde (kwartfinale) is Bayern München twee keer te sterk voor PSV. Die uitschakeling zullen weinig mensen zich nog herinneren. De 5-1 zege op Steaua Boekarest des te meer.

PSV - Steaua Boekarest 5-1. 17. Lacatus 0-1, 21. Ellerman 1-1, 47. Romário 2-1, 49. Romário 3-1, 64. Ellerman 4-1, 86. Romário 5-1.

Opstelling PSV: Van Breukelen; Gerets, Nielsen, Heintze; Linskens, Van Aerle, Lerby, Chovanec; Ellerman, Romário (88. Gilhaus), Povlsen

Volledig scherm De twee hoofdrolspelers van 1 november 1989. Juul Ellerman (zelf goed voor twee doelpunten) viert de tweede treffer van Romario. De Braziliaan zou uiteindelijk drie keer scoren tegen Steaua Boekarest. © ANP