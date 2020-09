De belangrijkste conclusies na een rit in de voorbereidingsachtbaan van PSV

Verrassing

Of hij in de basis gaat spelen, is nog even afwachten. Feit is dat Jordan Teze een uitstekende indruk heeft gemaakt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De verdediger scoorde in elk duel zowel in de fases zonder bal als aan de bal een ruime voldoende. Teze verdedigde mannelijk, kon op snelheid voldoende corrigeren en kon aan de bal mee. Fysiek lijkt de 21-jarige centrale verdediger nog verder gegroeid. Twee jaar geleden was hij al mee op trainingskamp met de A-selectie en sindsdien kwam hij niet veel in wedstrijden in actie, maar desondanks boekte hij veel progressie. Als hij de kop erbij weet te houden en mentaal meegroeit met zijn toegenomen mogelijkheden op het veld, kan PSV weleens heel veel plezier gaan beleven aan deze speler. Voor Teze zou het ideaal zijn dat Denzel Dumfries nog een jaar blijft en richting hem een mentorrol kan vervullen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Tegenvaller

Het was voor Maxi Romero buitengewoon vervelend dat hij opnieuw een lichte blessure opliep. Afgelopen seizoen leek hij in Argentinië eindelijk de demonen achter zich te hebben gelaten, maar bij zijn terugkeer in Eindhoven was er na een paar weken trainen en enkele oefenduels snel weer een pijntje. Romero toonde zijn goede wil en wil dol- en dolgraag doorbreken om de investering die PSV in hem deed terug te betalen met goals. Geen mens hoeft te twijfelen aan zijn wil om te presteren, verzekert iedereen. Deze voorbereiding had hij de kans om de sportieve ellende van zijn eerste periode bij PSV af te schudden, maar Romero is daar nog niet in geslaagd. Hij staat opnieuw met 1-0 achter, maar de Argentijn blijft misschien een troef die de club op een goed moment nog kan uitspelen als daadwerkelijk sprake is van pech in plaats van fysiek onvermogen.

Volledig scherm Maxi Romero toonde zijn goede wil, maar is er nog niet in geslaagd de sportieve ellende van zich af te schudden. © BSR Agency

Indruk van de huidige selectie

PSV heeft een nieuwe keeper en een linksback aan de selectie weten toe te voegen. Er zal op de transfermarkt tot 6 oktober ongetwijfeld nog het nodige gebeuren als de eerste officiële duels zijn gespeeld en trainer Roger Schmidt zijn kaarten op tafel heeft gelegd. Zodra de eerste opstelling bekend is, zal er gejuicht en getreurd worden: Schmidt staat immers niet bekend als een trainer die heel veel rouleert. PSV heeft op het oog nog wel behoefte aan een extra impuls op het middenveld en in de verdediging. Dat betekent ook dat enkele spelers nog moeten vertrekken, anders is de club spelers aan het stapelen. Er moet voldoende perspectief op speeltijd zijn voor iedereen in de selectie en lukt dat bij een enkeling niet, dan zal de betreffende speler uit mogen kijken naar iets anders.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Gaat PSV om de titel strijden?

Bovenin is de kracht van PSV toch wel een van de grote vraagtekens. Het mooie voor PSV is dat vraagtekens kunnen verrassen, maar met de huidige selectie is PSV geen titelfavoriet. Veel zal afhangen van aanvoerder Denzel Dumfries en Donyell Malen, die na een lange revalidatie moet opstaan en het elftal moet dragen met goals. Malen heeft alles in huis om pakweg 25-30 goals in de eredivisie te maken en dat zou de rest van het elftal enorm ontlasten. Als Dumfries nog een seizoen blijft - PSV hoopt daar enorm op - is de Eindhovense club verzekerd van een leider die de zaak scherp houdt als het tegenzit én als het meezit. Nog een man die dit seizoen moet kunnen doorbreken? Let op Cody Gakpo. De Eindhovenaar had al een uitstekend rendement en heeft in alle facetten van het spel stappen vooruit gezet. Net als Teze kan hij een van de grote verrassingen van dit seizoen worden.

Volledig scherm Als Denzel Dumfries nog een seizoen blijft is PSV verzekerd van een leider die de zaak scherp houdt als het tegenzit én als het meezit © BSR Agency

De voorbereiding in cijfers

Bekijk hier de laatste PSV-video's