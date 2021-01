De clubdokter van PSV is dit seizoen de hond die achter zijn eigen staart aanrent

Het is voor de hele club frustrerend, waarbij de PSV-medici door trainer Roger Schmidt tegelijkertijd geprezen worden. De interne conclusie is dat sprake is van botte pech en dat de huidige situatie niet te voorkomen was.

De spelers van PSV worden uiteraard ook weer uit de ziekenboeg ontslagen, maar het ideale plaatje wil maar niet ontstaan. De club heeft een forse selectie van 28 man en de fysieke klachten zijn geen reden voor excuses, maar verklaren wel gedeeltelijk waarom het momenteel zo stroef loopt bij de Eindhovenaren. In totaal 25 van de 28 selectiespelers zijn in de afgelopen vijf maanden in meer of mindere mate uitgeschakeld geweest. Alleen over Lars Unnerstall, Yvon Mvogo en Adrian Fein was geen medisch rapport te lezen. De rest van de spelers was allemaal (mede door corona) een korte of langere periode ‘out’.



