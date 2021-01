De Eindhovense jaren van Wim Jonk: ‘Dat hij nu trainer is geworden, verbaast me niks’

Hij stond met zijn ploeg als coach al tegenover Jong PSV. Dinsdag is Wim Jonk (54) in Volendam voor het eerst de trainer van de tegenpartij van het grote PSV, dat in het palingdorp de laatste acht in het bekertoernooi moet bereiken. Na een fraaie loopbaan in binnen- en buitenland probeert de 49-voudig international bij de club waar hij doorbrak een slinger aan de 'heen en weer' te geven. Het Kras Stadion geniet van zijn inbreng, die ertoe heeft geleid dat de Noord-Hollanders meedraaien in de subtop van de Keuken Kampioen Divisie.