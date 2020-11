De enige winnaar in de arbitragezaak tussen PSV en huidig NEC-assistent Maletic is Mauro Júnior

In het verdict van het College van Arbiters van de KNVB zijn alle apps van Maletic aan Mauro (en die van Mauro aan Maletic) te lezen, die op zijn minst als curieus kunnen worden beschouwd. De coach streed met het aanspannen van een procedure, getuige een eerste reactie in De Gelderlander, naar eigen zeggen voor rechtvaardigheid. Het is belangrijk voor zijn eigen toekomst dat hij beseft dat de arbiters in het voor hem (in financieel opzicht) voordelige vonnis duidelijk aangaven dat zijn gedrag ‘ontoelaatbaar’ was. Voor ontslag op staande voet zijn in Nederland echter zeer dringende redenen nodig en die waren volgens deze juridische scheidsrechters niet in voldoende mate aanwezig. Dat PSV geld aan Maletic moet betalen, heeft te maken met arbeidsrechtelijke regels in ons land.

Begeerde baan

Wie in de voetballerij werkt, snapt bij het lezen van de apps aan Mauro Júnior meteen dat Maletic iets verzond wat hij beter niet had kunnen verzenden. Hij had van PSV een kans gekregen om als jeugdtrainer te werken en zich daarin te ontwikkelen. Een door velen begeerde baan, die hij op het spel zette door zich zonder enig overleg met Faber of De Jong te wenden tot een speler van het eerste elftal. Wat bezielde hem om Mauro Júnior van interesse uit de Verenigde Arabische Emiraten op de hoogte te stellen? Maletic is al meer dan een decennium actief in het profwereldje - ook als speler - en moet ongeveer weten hoe het systeem werkt. Bij interesse in een speler van PSV 1 komt heel snel een zaakwaarnemer in beeld, zoals Mauro hem ook mededeelde.

De jeugdzijde en profzijde bij PSV zijn gescheiden werelden. Wellicht heeft Maletic niet te kwader trouw gehandeld - volgens de arbiters kan dat ook niet bewezen worden - maar hij had zich toch wel kunnen realiseren dat hij zich op glad ijs begaf. Voor Maletic is het te hopen dat hij enige zelfreflectie heeft. Dat zal hem helpen om in de toekomst weg te blijven bij dit soort dingen. Het commentaar van NEC-trainer Rogier Meijer - ‘hij heeft niemand vermoord’ - is wel erg slap. Alsof dat het criterium is om altijd iets te beoordelen. Ook hij zou moeten begrijpen dat het twijfelachtig is wat Maletic deed.

Veeg uit de pan

PSV is geen winnaar in de zaak. Geen enkel bedrijf of een organisatie neemt binnen een jaar met plezier afscheid van een medewerker. De club had bij ontslag op staande voet direct een einde moeten maken aan de samenwerking met Maletic en deed dat pas enkele dagen later, wat procedureel gezien niet help. Maletic is zelf ook geen echte winnaar als hij de uitspraak goed leest. Hij krijgt om wettelijke redenen weliswaar wel geld, maar dat de arbiters zijn gedrag ‘ontoelaatbaar’ vinden, is een duidelijke veeg uit de pan.

De enige die uit deze zaak als morele winnaar komt, is Mauro Júnior. De toen 20-jarige Braziliaan verwees herhaaldelijk naar zijn zaakwaarnemer en liet zich niet gek maken door de mogelijke gouden bergen die een 33-jarige trainer uit nota bene de eigen jeugdopleiding beloofde. Inmiddels een oud-trainer van PSV en nu dus werkzaam in Nijmegen.