De eredivisie was in 1987 thuis veel minder spannend voor de PSV-fans dan nu

PSV kan zaterdagavond tegen PEC Zwolle een 31 jaar oud clubrecord evenaren door te winnen en pakt dan de 21e thuiszege op rij in de eredivisie. Het eerste wat in de cijfers van destijds en nu opvalt, is dat er nu veel minder gescoord wordt dan toen.

PSV-fans van nu zijn ondertussen aardig getraind in het managen van extase-gevoelens vlak voor het laatste fluitsignaal. Soms houden ze negentig minuten de adem in, voordat ze eindelijk zekerheid over een driepunter hebben. Het puntje van de stoel slijt een stuk harder dan vroeger, is niet alleen het gevoel maar bewijzen ook de kille cijfers.

Vermorzelen

Een vergelijking tussen de nu nog beste reeks in de competitie (gevestigd tussen het najaar van 1986 en december 1987) en de huidige serie van 20 zeges leert dat PSV per thuisduel gemiddeld 2 keer minder scoort. In die 21 overwinningen van toen maakte de ploeg liefst 99 goals. Er zat een 9-0 zege op FC Utrecht bij, om maar eens wat te noemen. PSV, destijds een Europees topteam, vermorzelde in die tijd veel nationale formaties die naar Eindhoven kwamen. Tussen het rijtje uitslagen staat ook nog een 7-0 tegen DS'79, twee maal een 6-1 (allebei versus FC Den Bosch) en nog een 7-3 (ook tegen FC Den Haag). In totaal kreeg de ploeg 15 goals tegen in de serie van 21 duels onder trainer Guus Hiddink.

Makkelijke wedstrijden

In de huidige serie van 20 zeges heeft de ploeg van Phillip Cocu thuis 54 goals gemaakt, oftewel gemiddeld 2,7 per wedstrijd (tegen toen 4,7). Wel heeft PSV minder tegentreffers geïncasseerd (13 stuks), al kent de huidige zegereeks dus wel een wedstrijd minder. "Makkelijke wedstrijden bestaan niet meer", zo zegt Phillip Cocu er altijd over. Ook thuis krijgen veel overwinningen pas in de slotfase echt gestalte, of worden ze pas dan veilig gesteld.

Een doelsaldo van 99-15 in 1987 om 54-13 nu dus. In 1986 en 1987 was het voor de PSV-fan een stuk minder spannend in de eredivisie dan nu. Veel mensen die toen op de tribune zaten, zouden nu maar wat graag met die tijd willen ruilen.