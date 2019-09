De Haas koestert zijn vlieguren bij Jong PSV

Van Bommel vindt de selectie van PSV beter dan vorig seizoen, ‘Guti’ niet tegen Vitesse’

14:42 Trainer Mark van Bommel kan in de thuiswedstrijd van PSV van zaterdagavond tegen Vitesse geen beroep doen op Érick Gutiérrez. De Mexicaan brak afgelopen week een middenhandsbeentje in zijn rechterhand en moet in het duel met de Arnhemmers toekijken.