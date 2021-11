De Herdgang is de komende weken een herstelhuis voor PSV, dat druk schema als oorzaak ziet

video Schmidt weet dat PSV in Monaco onder druk staat, maar heeft vertrouwen

Trainer Roger Schmidt van PSV weet dat zijn team in de eigen Europa League-poule onder druk staat. Hij vindt dan ook dat PSV donderdagavond moet winnen in Monaco, om alles in eigen hand te houden. ,,Spelen we gelijk, dan zijn we afhankelijk van andere resultaten”, gaf de coach woensdagavond aan.

3 november