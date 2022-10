De impact van Luuk de Jong op PSV is ook tegen Arsenal gigantisch en gaat veel verder dan een sterk hoofd

VIDEO PS­V-wat­cher Elfrink ziet het PSV-schip na vier, vijf ‘leuke wedstrij­den’ telkens weer kapseizen

PSV verloor zondagmiddag met 4-2 in Groningen en dat was voor PSV-watcher Rik Elfrink van het ED reden om kritisch te zijn op de Eindhovense ploeg. ,,Deze ploeg is niet in staat om een serie te maken. Een topclub kan niet na een 1-0 tik op tik krijgen. Dan moet je de zaak even gesloten houden en dat lukte totaal niet.”

24 oktober