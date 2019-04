De Jong claimt tweede PSV-doelpunt tegen Willem II: ‘Het was honderd procent mijn goal’

En dus blijft het de vraag of Luuk de Jong op 28 of toch op 27 doelpunten staat. Het doelpunt waar discussie over was, was de 0-2 voor PSV tegen Willem II. Daarmee was de wedstrijd na ruim 35 minuten een heel eind gespeeld. Terwijl Willem II-uit vooraf nog als een mogelijk lastig uitduel werd gezien. Dat werd het niet. ,,Dat is ook een verdienste van onszelf. De veldbezetting zag er ook goed uit, we hadden de bal telkens snel terug”, zei De Jong.