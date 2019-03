De Jong legt vinger op de zere plek: ‘Wilden te graag en te gretig’

nabeschouwing PSV krijgt gevoelige tik in Arena

18:51 PSV heeft zondag een gevoelige nederlaag geleden tegen Ajax: 3-1. De Eindhovenaren kwamen tegen tien Ajacieden op 1-1, maar verzuimden het om de wedstrijd over de streep te trekken. De spanning in de titelstrijd is daardoor helemaal terug, het verschil is nog maar twee punten in het voordeel van PSV.