De Jong na kopgoal nummer dertien: ‘Ik vind het heerlijk, die hoge ballen voor het doel’

Jong PSV legt het af tegen Go Ahead Eagles in vechtmodus

19 april Jong PSV heeft de strijd om de voorlopige plek drie in de Keuken Kampioen Divisie vrijdag eervol verloren. In een duel met Go Ahead Eagels had de ploeg van Dennis Haar te lang moeite met het fysieke vermogen van Go Ahead. Pas in de eindfase kwam er meer ruimte, maar Jong PSV verzuimde daarvan te profiteren en dus ging het duel met 2-1 verloren.