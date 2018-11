De Jong ook trefzeker op thuisgrond: ‘Maar ons begin was niet om aan te zien’

De Jong staat na twaalf wedstrijden op elf doelpunten, maar zag dat zijn ploeg op De Vijverberg moeizaam uit de startblokken kwam. ,,We begonnen heel slecht vandaag”, zei de aanvoerder van de Eindhovenaren voor de camera van FOX Sports. ,,Het was niet om aan te zien en De Graafschap kreeg zelfs een paar goede kansen. Zo goed ging het allemaal niet bij ons, dat hebben we in de rust ook tegen elkaar gezegd. De tweede helft zijn we denk ik niet meer in de problemen gekomen. Dat zag er een stuk beter uit.”

Het enige waar het PSV na rust in eerste instantie aan ontbrak, was het opvoeren van de score. Niet alleen de Jong, maar ook onder anderen Pereiro en Lozano lieten na om De Graafschap meer pijn te doen. ,,Iedereen die voor de goal komt wil scoren, we hadden er zeker meer kunnen maken", vond ook De Jong, die geen last zei te hebben van vermoeidheid. ,,Ik vond het zelf wel goed gaan, ik had er weinig last van. Wij zijn fit genoeg, we moeten dit makkelijk aankunnen.”