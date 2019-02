De Jong passeert René van de Kerkhof op eeuwige topscorerslijst PSV

video Dubbel gevoel bij Jeroen Zoet na remise tegen FC Utrecht: ‘Mogen niet tevreden zijn over eerste helft’

20:12 Of de late gelijkmaker voor PSV in De Galgenwaard als een gewonnen punt voelde? Jeroen Zoet had er een dubbel gevoel bij. ,,Als je 2-0 achterstaat, wordt het lastig hier. Als je dan 2-2 maakt en een punt haalt, voelt dat aan de ene kant goed. Aan de andere kant mag je over de eerste helft niet tevreden zijn.”