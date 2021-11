De knop moet om bij PSV, dat Ibrahim Sangaré weer fit terug lijkt te krijgen

Gakpo laat enkel in Qatar bij Belgische specialist checken, zijn herstel verloopt goed

Cody Gakpo is op dit moment een aantal dagen in Qatar om zijn enkel te laten checken bij een specialist. De aanvaller postte op Instagram een plaatje waarop hij te zien is op een loopband, bij een medisch expert in Doha. Gakpo doet dat bij het Aspetar Hospital, waar de Belgische medicus Pieter D’Hooghe het hoofd van is.

14 november