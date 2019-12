De KNVB-beker kan heel belangrijk zijn voor PSV

Een journalist dacht dinsdag in de perszaal van PSV de leukste thuis te zijn en vroeg aan de nieuwe trainer Ernest Faber of hij vanavond in het bekerduel met PSV elf andere spelers opstelt. Als er woensdag tegen GVVV al net zo'n bekerechec als vorig jaar tegen RKC zou volgen, ligt het daar in ieder geval niet aan. ,,We gaan gewoon met de vaste kern verder”, zei Faber over het treffen met de betaalde amateurs uit Veenendaal. ,,Alleen bij blessures zal dat anders zijn.” De coach is absoluut niet van plan om direct allerlei rigoureuze wijzigingen door te voeren, al zou het wel kunnen dat hij op korte termijn PSV met twee spitsen gaat laten spelen.