De lessen van Boudewijn Zenden betalen zich tegen RKC uit voor PSV’er Cody Gakpo: ‘Blijf me ontwikkelen’

videoDe treffer van Cody Gakpo tegen RKC was geen kwestie van geluk. Nee, de 0-1 na 11 minuten was het uitvloeisel van vele uren schaven aan zijn traptechniek. ,,Ik train veel met Boudewijn Zenden, ook om vanuit deze hoek op doel te schieten. Hij zat er aardig in”, grijnsde Gakpo na de 1-4 zege.

Zenden is specialistentrainer bij PSV, zoals Luc Nilis dat voorheen was. Samen kijken Zenden en Gakpo naar de traptechniek van de aanvaller. ,,Dan kijken we naar beelden van oefeningen en hoe je vanuit een lastige hoek de bal toch goed op goal kan trappen. Zo blijf ik mezelf ontwikkelen, ook dankzij de andere trainers en het team. Of de bal bewust via de binnenkant van de paal erin ging? Ik schoot hem in elk geval bewust in de hoek”, zei Gakpo.

De Eindhovenaar zag ook dat RKC beter aan de wedstrijd begon, Anas Tahiri schoot vlak voor Gakpo's treffer op de lat. PSV maakt het ook niet wekelijks mee dat een tegenstander hoge pressie uitoefent, normaal doet PSV dat zelf. ,,Wij waren er alleen net iets beter in dan RKC, want wij winnen hier vandaag”, zei Gakpo gevat. ,,We wisten dat dat RKC een goed voetballende ploeg is, die aardig wat kan creëren. Dat hebben ze ook tegen ons laten zien.”

Volledig scherm Cody Gakpo schoot PSV op 0-1 tegen RKC, het was zijn vierde doelpunt in de eredivisie van dit seizoen. © ANP

Wissel

Gakpo maakte de slotfase van de wedstrijd niet meer mee, hij werd net als Donyell Malen na 69 minuten naar de kant gehaald door trainer Roger Schmidt. Andere spelers leken er meer doorheen te zitten, Gakpo weet echter dat het seizoen nog lang is. ,,Ik wil altijd blijven staan, net als iedereen. Maar ik begrijp het wel.” De winterstop is bijna nabij, dan kan Gakpo even uitrusten. Of dat nodig is? ,,We spelen eerst nog tegen VVV (dinsdag, red.). Dan moeten we nog één keer gefocust zijn. En daarna kerst vieren, maar niet met te veel mensen. Dat mag ook niet.”