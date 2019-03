De lokroep blijft elk jaar terugkeren

Bij PSV vertrekken bijna elk jaar één of enkele jeugdspeler(s) naar het buitenland. Vorig jaar nog verkasten de 19-jarige Leandro Fernandes (Juventus), Ian Maatsen (17, Chelsea) en Jayden Braaf (16, Manchester City) naar aansprekende clubs. Of ze daar ooit doorbreken, is zeer de vraag. Een terugkeer naar Nederland blijft meestal wel mogelijk, blijkt uit bijvoorbeeld de carrières van Jeffrey Bruma en Karim Rekik, die in de eredivisie bij PSV een weg omhoog vonden. Nu timmert ook Donyell Malen in Eindhoven aan de weg, die via Arsenal in de zomer van 2017 bij PSV uitkwam.