De manier van denken over de Europa League is in positieve zin veranderd

De Europa League is in Eindhoven meer in trek dan pakweg vijf, zes jaar geleden. Inmiddels zijn er al meer dan 15.000 ‘passe-partouts’ verkocht. Hoe komt dat?

Europa League-voetbal zorgde eerder dit decennium regelmatig voor hoofdbrekens bij de commerciële afdeling van PSV. Weinig mensen zaten te wachten op wedstrijden tegen ploegen van het niveau Legia Warschau, Chornomorets Odessa of Ludogorets. In een enkel geval trokken de duels in de groepsfase van het tweede toernooi van Europa nog geen 10.000 toeschouwers naar het Philips Stadion.

Gisteren maakte de club bekend dat het de komende weken beter zal gaan. In totaal hebben meer dan 15.000 mensen inmiddels een toegangskaart aangeschaft die recht geeft op het bezoeken van de drie groepsduels in de Europa. En daar komt nog wel wat bij. Daarmee is het toernooi in Eindhoven nog altijd lang niet zo populair als de Champions League, waarvan wedstrijden in de groepsfase altijd in een mum van tijd uitverkocht zijn en ook nog voor fors hogere toegangsprijzen.

Schema

Opvallend is dat het competitieschema tegenwoordig ondergeschikt wordt gemaakt aan de Europese wedstrijden, waarmee de veranderde manier van denken over de Europa League wordt onderstreept. In seizoen 2012-2013 was het toernooi bijvoorbeeld geen hoofddoel bij PSV, waar trainer Dick Advocaat soms b-garnituur opstelde tijdens drukke weken. Verschil met toen is in ieder geval dat de Europa League de afgelopen jaren financieel een stuk interessanter is geworden. Een zege in de groepsfase levert een club nu bijvoorbeeld 570.000 euro op en een gelijkspel 190.000 euro. In het jaar met Advocaat aan het roer ging het nog om bedragen van 200.000 euro en 100.000 euro.

Coëfficiëntenlijst

Belangrijk bij de nieuwe denkwijze is ook de stand van de eredivisie op de zogeheten coëfficiëntenlijst van de UEFA. Zes jaar geleden stond Nederland nog achtste en na het voor Nederlandse clubs rampzalige seizoen 2017-2018 zakte de eredivisie naar plek veertien. Inmiddels is de opmars weer ingezet en lijkt plek elf voorlopig weer veilig gesteld. Er is zelfs een behoorlijke kans dat de eredivisie na dit seizoen weer bij de negen grootste competities van Europa hoort, als PSV, Feyenoord en AZ in de Europa League goede resultaten boeken. En Ajax in de Champions League, uiteraard. Die wedstrijden zijn financieel nog altijd veel aantrekkelijker (een zege in de groepsfase levert drie miljoen euro op), maar elke overwinning van PSV in de Europa League-groepsfase helpt de eredivisie in Europa net zoveel vooruit als een zege van Ajax in de groepsfase van de Champions League. Ajax liet twee jaar geleden ook zien dat doordringen tot de absolute eindfase van het toernooi voor een Nederlandse topclub geen onhaalbare kaart is.