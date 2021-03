De motor draait warm bij Jong PSV en topscorer Fodé Fofana

Goede intenties, maar nog onvoldoen­de kwaliteit bij opnieuw verliezend Jong PSV

13 maart Jong PSV heeft ook in de Nijmeegse Goffert geen punten kunnen pakken. De ploeg van Peter Uneken ging vrijdagavond met 2-0 onderuit, in een wedstrijd die NEC na rust wist te beslissen. Voor rust had Jong PSV het na het eerste fluitsignaal even moeilijk, maar kwamen de beloften al snel beter in hun spel.