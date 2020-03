De onderkoning van PSV doet een stapje terug

Hij overleefde tientallen jaren alle stormen en successen bij PSV. Mart van den Heuvel is in het Philips Stadion en op De Herdgang met recht wat men noemt ‘de schoot van de club’. Eerst als verzorger en sinds seizoen 2008-2009 als team-manager. Al decennia is de Veldhovenaar de rode draad tussen trainers, assistenten, spelers, directieleden en ook supporters. Dat stopt niet helemaal, maar wel voor een deel. Komend seizoen neemt voormalig reservedoelman Bas Roorda, thans actief bij FC Groningen, de rol van team-manager over. Van den Heuvel doet in goed overleg een stapje terug, nu hij komende maand 67 wordt. Hij blijft onder meer spelers van PSV en hun families begeleiden, iets waar hij bewezen bedreven in is.