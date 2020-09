De pechduivel stopt met treiteren en treft Maxi Romero nu in het hart

De nachtmerrie kwam dus uit. Trainer Roger Schmidt keek donderdagavond in Slovenië al heel bezorgd toen hij vragen kreeg over het uitvallen van spits Maxi Romero. De coach vreesde voor de blessure die vroeger zoveel carrières verwoestte en tegenwoordig mooie sportieve dromen nog altijd tot een jaar uitstelt. En soms komt van dat uitstel ook nu nog afstel.

Navorsing

Een medische navorsing in Eindhoven bevestigde vrijdag waar Schmidt al bang voor was. De knieblessure van Maxi Romero is inderdaad zeer ernstig. Hij ligt er de rest van dit seizoen uit. Het seizoen waar hij zich zoveel van had voorgesteld, na een huurjaar in geboorteland Argentinië. Romero lag na een voorbereiding met opnieuw fysieke tegenslag nu echt op koers om een basisplek te verwerven en kreeg donderdag tegen NS Mura voor het eerst in bijna drie jaar PSV een kans aan de aftrap.

Veel meer pech dan Romero kan een voetballer niet op zijn pad treffen. Zes minuten na de aftrap was het donderdag gebeurd met de Zuid-Amerikaan. Hij leek verkeerd te landen en zich te verstappen, waardoor een ernstige blessure is ontstaan. Heel even probeerde Romero het nog, maar drie minuten later kwam het seizoen in een middencirkel op een grasveld in Murska Soboto voor hem tot een einde. Het komt wel vaker voor dat spelers gewoon kunnen lopen bij een scheur in de kruisband: Luciano Narsingh scoorde er eind 2012 zelfs nog mee tijdens een duel van PSV met NAC. Schijn bedroog ook hier: een aantal dagen later bleek dat hij daarna negen tot twaalf maanden moest revalideren.

Beproeving

Voor die opdracht staat ook Romero en dat wordt een enorme beproeving voor de 21-jarige spits. Eind 2017 kwam hij voor een sloot geld (ruim tien miljoen euro) vanuit Argentinië naar Eindhoven en vrijwel meteen was de topaankoop uit de running. Nadat hij bij zijn eerste training zowat elke bal binnen schoot, liep ‘El Tigre’ een zware spierblessure op die hem maandenlang teisterde. Vorige zomer besloot hij in goed overleg met PSV om in Argentinië nog een jaar extra ervaring op te doen, bij zijn vorige club Vélez Sarsfield.

Technisch manager John de Jong bezocht hem daar in het voorjaar en zag dat het goed was. Romero was op alle fronten gegroeid. Hij had er vertrouwen in dat de nummer negen eindelijk een meerwaarde zou kunnen worden. Dat bewees hij - afgezien van zijn kortstondige blessure - tussen juni en september ook. Op trainingen groeide Romero naar een hoger niveau en in de belangrijke wedstrijd tegen NS Mura besloot Schmidt met hem te beginnen. Een paar acties in de eerste minuten verraadden hoe Romero als aanspeelpunt is gegroeid. De afwachtende houding die hij eerder bij Jong PSV liet zien, was verdwenen.

Romero leek de demonen de afgelopen weken definitief te hebben verdreven en raakte fitter en fitter, maar verder dan 33 minuten speeltijd in PSV 1 (met dus 1 goal) is hij niet gekomen. De pechduivel treiterde hem de afgelopen jaren al een paar keer en trof hem vol in het gelaat, maar raakt hem nu in het hart. Er zal een klein wonder nodig zijn om alsnog te slagen in Eindhoven. Een wonder dat hij alleen met een ongekende dosis mentale weerbaarheid kan afdwingen.

Volledig scherm Maxi Romero wordt bekeken door dokter Wart van Zoest. Al snel blijkt het foute boel. © BSR Agency