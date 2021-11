De schade bij PSV na de trip naar Monaco valt allengs mee, trio lijkt weer inzetbaar

Vertessen had deze week ribklachten, die vooral voor pijn zorgden. Hij kon zaterdag aan alles meedoen en in principe gewoon aansluiten voor het duel met Fortuna. Dat geldt ook voor Vinícius, volgens Schmidt. ,,Hij had alleen kramp en dat heeft te maken met de huidige belasting voor hem. Ineens speelt hij veel wedstrijden achter elkaar, wat hij een tijdje niet gewend is geweest.” Götze was ziek en sloot zaterdag weer aan. ,,Hij gaat het vandaag proberen in de training. Hij kan weer bij de selectie zitten en is misschien een optie voor de reservebank.”

Applaus voor Jong PSV'ers

Schmidt vindt dat in Monaco weer wat vaste grond onder de voeten van PSV is gekomen en was bijvoorbeeld blij dat Jordan Teze de afgelopen duels goed speelde, die hij defensief betrouwbaar vond en aanvallend ook in orde. ,,We hebben in Monaco als team beter verdedigd en een stap vooruit gezet. We waren goed verbonden en hebben veel ballen veroverd, maar daaruit te weinig gecreëerd. Dat was natuurlijk niet voldoende. Uiteindelijk zitten we nog midden in de competities, terwijl we niet altijd top waren. Dat laatste is elk seizoen een periode zo en zeker nu is het door de blessures geen makkelijke tijd. Het is een tijd om hard te werken en we moeten vechten voor elk punt. Dat doen we altijd.”