De trainer van PSV maakt zijn eigen spelregels voor het taxeren van een crisis

Crisis? Welke crisis? Wanneer PSV-trainer Mark van Bommel na een nieuw echec in Emmen zijn verhaal over zijn ploeg doet, is de urgentie niet of nauwelijks voelbaar bij zijn woorden. Nou ja, soms een klein beetje dan. Als het gaat om de Europese uitwedstrijden tegen LASK Linz (4-1 verlies, red.) en Sporting Portugal (4-0 verlies, red.) erkent hij dat het ‘ronduit slecht’ was wat PSV daar liet zien. ,,Op een aantal fases na.”

Het lijkt soms of Van Bommel zijn elftal of individuele spelers naar buiten toe op geen enkele manier durft te kapittelen en daarmee maakt hij vooral zichzelf enorm kwetsbaar. In Emmen deed hij rustig zijn verhaal en dat is gegeven de omstandigheden knap. De antwoorden na de remise waren wat betreft het spelverloop wel raak, maar hadden verder niet veel om het lijf en waren soms zelfs curieus. Zo kwam Van Bommel met de opmerking dat hij vindt dat PSV een ‘extreem jonge selectie heeft’. Hoe komt hij daarbij? Het elftal dat zondagavond in de wei werd gestuurd, was gemiddeld ruim 24 jaar oud. Dat is naar internationale begrippen misschien aan de jonge kant, maar in de eredivisie een doodnormaal gemiddelde. Alleen Mohamed Ihattaren is met zijn zeventien jaar erg jong en trekt dat gemiddelde fors naar beneden. De rest van de spelers die in Drenthe aan de aftrap stond, is allemaal volwassen en heeft in de nodige gevallen al heel wat vlieguren gemaakt. PSV heeft met Daniel Schwaab en Nick Viergever zelfs twee dertigers in het centrum van de defensie staan.

Excuses

Van Bommel doet naar eigen zeggen niet aan excuses, maar komt ondertussen toch voortdurend met oorzaken, verklaringen en redenen voor de ongekend slechte serie van PSV. Er klinkt erg vaak ‘ja maar als dit’ of ‘ja maar als dat’ in plaats van een kritische beschouwing. Hij was trots op zijn ploeg, die thuis een goede helft tegen sc Heerenveen speelde. Dat is volgens Van Bommel in deze situatie niet makkelijk. Al in Utrecht, waar alle ellende voor PSV begon, was er volgens hem een uur niks aan de hand. In balbezit had de ploeg in De Galgenwaard al de grootste moeite en er waren toen al weinig aanknopingspunten om te concluderen dat het snel beter zou gaan. Wat er daarna allemaal is gebeurd, heeft iedereen die de club goed volgt vast nog wel op het netvlies. PSV is na een rode kaart compleet overhoop gespeeld door AZ, liet het thuis liggen tegen LASK Linz, mocht de handen dichtknijpen met een punt tegen Sparta, ging kiezelhard onderuit bij LASK, streed wel maar verloor ook bij Willem II, won na één goede helft met de billen tegen elkaar van sc Heerenveen, werd weggeblazen door Sporting en verloor in Emmen weer punten tegen een club die door PSV opgerold hoort te worden.

Spelregels

Het is een rijtje uitslagen waar een club als PSV zich eigenlijk voor hoort te schamen. Maar zelfs als het gaat om het inschalen en taxeren van een crisis, wil Mark van Bommel zijn eigen spelregels maken. Europese wedstrijden moeten volgens hem maar niet meetellen in een reeks en moeten los gezien worden van eredivisie-wedstrijden. Wat is het belang van zo'n vaststelling? Feit is dat PSV acht van de negen laatste wedstrijden niet gewonnen heeft. De club is bezig aan een serie waar zelfs een trainer van een middenmoter slecht van slaapt. Welke coach van een topclub in Nederland komt met zo'n slechte serie weg? Het lijkt alleen bij PSV te kunnen, waar men zich vast lijkt te houden aan het slechte eerste seizoen van Phillip Cocu. Hij werkte toen echter wél met een aantoonbaar jonge selectie, kreeg begin 2014 hulp van Guus Hiddink en in de zomer van Marcel Brands (aantrekken Andrés Guardado, Luuk de Jong en behoud Memphis, Georginio Wijnaldum) en revancheerde zich in zijn tweede jaar op een manier die veel respect afdwong.

Afgrond

Mark van Bommel scheert in zijn tweede jaar als trainer langs de afgrond met PSV en met dertien punten achterstand in de eredivisie houdt hij zich vast aan een fenomeen als ‘inzet op de training’. Trainingen die zelden voor de buitenwereld te zien zijn, want ook deze week gaat er volgens de planning op psv.nl weer een hele week een slot op de deur van De Herdgang. Het enige wat werkelijk telt, is wat er tussen de lichtmasten plaatsvindt. Je kunt nog zo geweldig oefenen, maar zodra PSV te maken krijgt met tegenslag blijkt de ploeg niet weerbaar. Goed en met beleving trainen is een basisvoorwaarde die zelfs in de onderafdeling van district Zuid II door een coach mag worden geëist. Het zou wat zijn als er bij een club als PSV doordeweeks maar wat aangerommeld werd. Je kunt er na een verloren wedstrijd - twee punten verliezen in Emmen is eigenlijk hetzelfde voor PSV - naar verwijzen, maar wat heeft dat voor zin als het in die wedstrijden al weken op rij niet loopt?

Lieverkoekjes

Van Bommel vond dat het elftal na de laatste interlandperiode beoordeeld kon worden als de geblesseerde internationals terugkeerden. Welnu, er zijn nog steeds enorme problemen. Een voetballende ontwikkeling is niet te zien, binnen de selectie is er gemor over de keuzes van de coach en de resultaten zijn een topclub onwaardig. Wie zich daarbij vasthoudt aan een goede helft tegen sc Heerenveen en FC Emmen wekt de indruk extern lieverkoekjes te bakken en lijkt het zicht op de realiteit verloren. Intern zal Van Bommel zeker hardere woorden gebruiken, maar naar buiten toe wordt wel erg veel met de mantel der liefde bedekt. Het spelen van maar één goede helft tegen FC Emmen en sc Heerenveen voldoet niet aan de eisen die bij PSV horen te gelden, simpelweg omdat een wedstrijd 90 minuten duurt. Bij de club die met afstand de tweede begroting van Nederland heeft, zou dit soort minimalisme verafschuwd moeten worden.