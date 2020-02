De uitslaande brand woedt door bij PSV

Faber ziet progressie bij Madueke: ‘Als hij zo doorgaat, gaat hij des te eerder starten’

2 februari PSV zit nog midden in de lange preek bij een ongekende treurmis. Hoewel de uitslag anders doet bevroeden, was de nederlaag tegen Ajax een kansloze. ,,Voor rust was het vooral tegenhouden. In de tweede helft waren er meer fases waarin het liep zoals we dat wilden”, zei trainer Ernest Faber na afloop. ,,Teleurstellend, er was meer uit te halen.”