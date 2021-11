De voetballer Érick Gutiérrez is weer springlevend en strijdt met PSV voor Europese overwintering

Groot was de blijdschap bij veel supporters van PSV toen de club in de eerste Europese voorrondes van afgelopen zomer weer 23.500 toeschouwers toe mocht laten. Donderdag moet de ploeg van Roger Schmidt het zonder hen doen in de wedstrijd tegen Sturm Graz, waarin Europese overwintering al veilig kan worden gesteld. Wel met een ‘maar’, want de ambitie van PSV is doorgaan in de Europa League in plaats van de lager ingeschaalde Europa Conference League.